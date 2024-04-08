CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı Ziyaret Etti

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 31 Mart yerel seçimlerinde Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural'ı makamında ziyaret etti. Karabat, "Geçen seçimde bize oy vermemiş, fazla sayıda seçmen bize oy verdi. Bu oyların da hassasiyetlerini anlayarak, kavrayarak ona göre politikalarımızı tavırlarımızı geliştirmek istiyoruz. Onları çok önemsiyoruz. Bize oy vermeyenlere hizmet yok anlayışı bizde olmaz. Ayrımız gayrımız olmaz. Herkese eşit hizmet vermek istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti.

Karabat, ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Ural'ın Turhal'da büyük başarılar elde ettiğini vurguladı. Karabat, şunları söyledi:

"Bizim adaylarımızın arasında Erdem Bey yoktu ama halka sorduğumuzda Erdem Bey'le ilgili bir ilgi gördük. Sonrasında kendisiyle görüştük. ve sağ olsun o da kabul etti. Ailesi de bir risk aldı. Neticede Türkiye'de ticaretle uğraşanların siyasete girme kararı kolay bir karar değil. Her anlamda zor bir karardı. Ama kazandık. Türkiye'de de kazandık. Turhal'la beraber birçok önemli yerde partimiz büyük başarılar elde etti. Ama biz bunu şöyle yorumlamıyoruz; biz bir zafer kazandık diye düşünmüyoruz. Bizim kazanmamızı başkasının mağlubiyeti olarak düşünmüyoruz. Başkasının hezimeti olarak düşünmüyoruz. Neticede bu demokratik bir yarış, vatandaş tercihte bulundu. Bize bir sorumluluk verdi. Bize Turhal'ı emanet etti, İstanbul'u emanet etti, Ankara'yı emanet etti. Bunları bir emanet olarak düşünüyoruz. Daha önce 2019'da aslında bir büyüme süreci olmuştu. O zaman da İstanbul, Ankara'yı kazanmıştık. Belli ki oradaki karnelerimiz iyiymiş ki bugün o karneye istinaden daha fazla güvenli vatandaş bize.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİYİ İKTİDAR YAPMAK İSTİYORUZ"

Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrardan Türkiye'de iktidar yapmak istiyoruz. Elbette ki bize oy verenlere bakarsak eğer geçen seçimde bize oy vermemiş, fazla sayıda seçmen bize oy verdi. Bu oyların da hassasiyetlerini anlayarak, kavrayarak ona göre politikalarımızı tavırlarımızı geliştirmek istiyoruz. Onları çok önemsiyoruz. Bize oy vermeyenlere hizmet yok anlayışı bizde olmaz. Ayrımız gayrımız olmaz. Herkese eşit hizmet vermek istiyoruz.

Ben, bizim vatandaşımızın sağduyusunun ve vicdanının yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Vatan sevgisi yüksek. Onu görüyoruz. Haritayı kırmızıya boyamış gözüküyoruz Türkiye'de. Neticede iddiamız şu; bu ülkede herkesin ortak sevinebileceği değerler yaratalım. Milli maçlarda beraber sevinen bir ülkemiz olsun. ve yine üzüntülü anılarımız az olsun ama olduğunda beraber paylaşacak bir toplum kültürümüz yeniden olsun istiyoruz. Turhal eskiden olduğu gibi Cumhuriyet'in önemli şehirlerinden bir tanesi burası. Üretim anlamında, yeniden bir üretim kenti olacak ve bu meseleyi en iyi bilen, bu kenti en iyi tanıyan bir başkanımız var. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum."

Karabat'ın konuşmasının ardından Turhal Belediye Başkanı Ural, 6. aydan sonra sene sonuna kadarki maaşını burs olarak bağışlayacağını açıkladı.