CHP Genel Başkan Yardımcısı Saraç, Halk TV\'ye kayyum atanmasını kabul edilemez buldu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, "Halk TV'ye kayyum atanması yanlıştır ve kabul edilemez. Çünkü basın özgürlüğü vazgeçilmezdir" dedi.

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir yayın kuruluşunun yaptığı haberleri yanlış bulabilir, eleştirebilir ve hukuki yollara başvurabiliriz. Hatta bu yayınlardan dolayı toplumsal linç bile yiyebiliriz ama basın ve ifade özgürlüğü ilkelerinden asla vazgeçmeyiz. Güçlü ve demokratik Türkiye ideali bunu gerektirir. Halk TV'ye kayyum atanması yanlıştır ve kabul edilemez. Çünkü basın özgürlüğü vazgeçilmezdir."