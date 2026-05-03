CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu: "Amedspor Diyarbakır'ın Değil, Bir Halkın ve Kimliğin Takımıdır"

Haber: İshak KARA

(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesine ilişkin, "Amedspor sadece Diyarbakır'ın, değil bir halkın ve bir kimliğin takımıdır" dedi.

Iğdır'da, Amedspor'un 3-3 berabere kalarak, Süper Lig'e yükselmeyi hak ettiği Iğdır FK ile oynadığı maçı izleyen Tanrıkulu, daha sonra ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Tanrıkulu, Amedspor'u kutladığını belirterek, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Büyük taraftarları kutluyorum. Sadece Diyarbakır'daki değil ama bütün Türkiye'deki, bütün dünyadaki taraftarları kutluyorum. Arkasında büyük emek var, büyük dayanışma var. Süper Lig'de de başarılar diliyorum. Amedspor sadece Diyarbakır'ın değil, bir halkın ve bir kimliğin takımıdır" dedi.

"Bütün Kürt halkı bugün mutlu oldu"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun da, "Öncelikle bütün Amedspor taraftarlarının yıllarca verdiği emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Bütün kalbi bugün başta Kürdistan'da, Iğdır'da, Amed'de, Avrupa'da, bütün kentlerde atan bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Herkesin ortak emeği var. En çok da bugüne kadar onlarca yönetim geldi geçti, hepsinin ayrı ayrı emeklerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. İyi ki Amedspor şampiyondur. Bütün Kürt halkı bugün mutludur. Biz de mutluyuz" diye konuştu.

"Bugün toplumsallaşma kazandı"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise şunları söyledi:

"Bir an kalbimiz duracak sandık ama şu anda çok mutluyuz. Bütün taraftarlar büyük bir iradeyle, büyük bir inançla buradalardı. Kilometrelerce yol gelmişlerdi. Çok anlamlıydı. Bu sadece bir futbol müsabakası değil; bu her bir taraftarın ayrı ayrı dilini, kültürünü, kimliğini sahiplendiği bir mücadeleydi. Bugün gerçekten toplumsallaşma kazandı, barış kazandı. Ben bunun sonsuzlaşmasını istiyorum. Diliyorum bütün alanlara yayılır ve Amedspor'un başarıları da sonsuz olur. Nice büyük başarılar diliyorum ve bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Müthiş bir irade ortaya koydular. Sağ olsunlar."

"Amedspor bir halkın takımıdır"

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir de "Bölgede bir heyecan vardı. Bir heyecan yaratıyordu Amedspor. Amedspor bir şehir takımı değil, bir halk takımıdır. Biz Hakkari Yüksekova'dan Amed'e destek vermek için geldik. Amed bunu çoktandır hak ediyor. Son maça kalmaması lazımdı. Ama kader kısmet bugüneymiş. Ben canıgönülden Amedspor'u, bölgenin takımını tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig'e renk katacak ve ben inanıyorum bölgenin takımı olacak. Bir halk takımı olacaktır. Altyapısıyla çok güçlü bir takım olacaktır Amedspor. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Bazen sallandık ama yıkılmadık"

Amedspor kalecisi Erce Kardeşler ise "Sezon başından beri inanıyordum. Güzel bir aile kurduk. Bazen sallandık ama yıkılmadık. Önemli olan şampiyon olduk. Son maçları kazanmak, kaybetmek çok bir önemi yoktu. Sonuna kadar hak ettik. Allah da bize bunu nasip etti. Çok şükür. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şampiyon olduk. İstediğimiz buydu zaten. Tüm şehir doyasıya kutlasınlar. Onlar da sonuna kadar hak ettiler" dedi.