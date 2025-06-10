CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ferdi Zeyrek'in Cenaze Töreninde Duygusal Açıklamalarda Bulundu

Haber: Fatih Özkılınç - Kamera: Kerim Uğur

(MANİSA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde "Biz değerli bir yol arkadaşımızı, kardeşimizi, siyaseten uzun yıllar memlekete, Manisa'ya, Türkiye'ye, partimize hizmet edecek bir kardeşimizi kaybettik ne yazık ki. Acının tarifi yok" diye konuştu.

48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Karasu şunları söyledi:

"Ferdi kardeşim üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün Manisa değil tüm Türkiye, Ferdi Başkanım için gözyaşı döküyor. İşte insanları görüyorsunuz. Tüm Mansa ağlıyor. Çünkü Ferdi Başkanım, bir Manisa aşığıydı, Manisa sevdalısıydı. Bir yıl gibi kısa bir sürede Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisine oy versin vermesin tüm Manisalıların kalbini kazanmıştı, gönlünü kazanmıştı. Bugün tüm Manisalılar da ona son görevlerini yerine getiriyorlar. Biz değerli bir yol arkadaşımızı, kardeşimizi siyaseten uzun yıllar memlekete, Manisa'ya, Türkiye'ye, partimize hizmet edecek bir kardeşimizi kaybettik ne yazık ki. Acının tarifi yok. Umarım Ferdi Başkan dünyada kısa süre yaşadı, üç tane evlat bıraktı, eşini bıraktı bize. Biz o emanetlere sahip çıkacağız. Manisa'da hayalleri vardı, Manisa'da mücadelesi vardı. Bundan sonra da Ferdi Başkanın hayallerini Manisa'da gerçekleştirmek için parti olarak da mücadele edeceğiz. Hepimizin başı sağolsun."