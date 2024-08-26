CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, M Çiçeği hastalığıyla ilgili soru önergesi verdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, M çiçeği hastalığıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu, ulaşım ve taşımacılıkta salgına karşı alınan önlemleri sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, M Çiçeği hastalığıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karasu önergesinde, " Dünya Sağlık Örgütü'nün, maymun çiçeği olarak bilinen M çiçeği virüsünün (Mpox) 'uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu' açıklamıştır. Ülkemizde henüz vakası saptanmamış olsa da havaalanlarında binlerce yabancının ülkemizi ziyaret ediyor olması, vatandaşlar arasında kaygıları artırmaktadır. Dünya genelinde artan vakalar karşısında ülkeler gerekli önlemleri almakta, bunlar için kaynak ayırmaktadır" dedi.

Ulaş Karasu'nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

Vatandaşlarımızın salgından kendilerini koruyabilmeleri ve gerekli önlemleri alabilmeleri adına kara, hava, deniz ve demiryollarındaki ulaşım ve taşımacılık alanlarında bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?

Bakanlığınızın, dünya genelinde yayılan Mpox salgınına karşı, ülkemizdeki 58 havaalanında aldığı tedbirler nelerdir?

Ülkemize giriş ve çıkışlarda hangi önlemler alınmıştır?

Salgına karşı uygulanmak üzere, bakanlığınızın bir eylem planı var mıdır? Eylem planı var ise içeriği nedir, yok ise bugüne kadar hazırlanmamış olmasının gerekçesi nedir?

Eylem planı var ise, bu eylem planı çerçevesinde önergenin cevaplandığı tarih itibarıyla yapılan/yapılacak olan çalışmalar nelerdir?

Bakanlığınız tarafından, kara, hava, deniz ve demiryolları ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında görevli personellerin sağlığı açısından bilgilendirme yapılmış mıdır? Yapılmış ise uyarıların ve alınan önlemlerin içerikleri nelerdir?