CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, YİD Projelerine Yapılan Ödemelere Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, YİD Projelerine Yapılan Ödemelere Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Yap-İşlet-Devret (YİD) Projelerini yürüten şirketlere bu yılın ilk altı ayında 36 milyar TL üzerinde bir ödeme yapılmasına tepki gösterdi. Karasu, ''Emekli maaşlarına yapılan  zammın toplamı bile 33 milyar lira'' dedi.

14.08.2024 15:16
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Yap-İşlet-Devret (YİD) Projelerini yürüten şirketlere bu yılın ilk altı ayında 36 milyar TL üzerinde bir ödeme yapılmasına tepki gösterdi. Karasu, "Emekli maaşlarına yapılan  zammın toplamı bile 33 milyar lira" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, YİD projelerini yürüten şirketlere Hazine, 2024 yılının ilk altı ayında 36 milyar TL üzerinde bir ödeme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, "İşte size israf, işte sizin soygun düzeniniz. Emekliye reva gördüğünüz zammın toplamı bile 33 milyar lira. Yere batsın anlayışınız" diyerek tepki gösterdi. Karasu, şunları kaydetti:

"Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), '2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu yayımladı. Rapor ise Hazine'nin 2024 yılının ilk ayında YİD kapsamında yapılan garanti ödemelerini ortaya çıkardı. Rapora göre KGM, 2024 yılının ilk altı ayında 92 milyar 307 milyon 299 bin 841 TL gideri oldu. Bu giderlerden, 36 milyar 109 milyon 378 bin 774 TL'si Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerini yürüten şirketlere yapıldı. Bu ödemenin nedeni ise araç geçiş garantisinin gerçekleşmemesinden dolayı yapıldı. Yani, KGM yaptığı her 10 liralık harcamanın 4 lirasını YİD projelerini yürüten şirketlere yapmış oldu. İsraf nedir Recep Tayyip Erdoğan. İşte size israf, işte sizin soygun düzeniniz. Emekliye reva gördüğünüz zammın toplamı bile 33 milyar lira. Yere batsın anlayışınız."

Kaynak: ANKA

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