Ramazan öncesi kırmızı ete zam var mı? Korkutan tahmin geldi - Son Dakika
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Ramazan öncesi kırmızı ete zam var mı? Korkutan tahmin geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, et fiyatlarına ilişkin, ülkemizin hayvan ithalatına değil, üretim maliyetlerini düşürmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Adem, hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülkenin hayvan ithal eden bir ülkeye dönüştüğünü ve bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

21.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:15
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Kırmızı ve beyaz et tüketiminin arttığı Ramazan ayı yaklaşırken şu an fiyatı 450-500 TL arasında olan dana kıymada vatandaşlar, ileriki günlerde yeni bir fiyat artışıyla karşılaşmaktan endişe ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tedbir alınmadığı takdirde 4-5 ay sonra fiyatların 1000 TL ve üzerine çıkma tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

"RAMAZAN'DA TENCEREDE ET KAYNAMAYACAK"

"Ülkemizin hayvan ithalatına değil, üretim maliyetlerini düşürmeye ya da vatandaşın alım gücünü artırmaya ihtiyacı var." vurgusu yapan Adem, son birkaç aydır et fiyatlarına düzenli ve sistematik zam yapıldığını hatırlattığı açıklamasında "Ramazan ayında yine vatandaşın tenceresinde et kaynamayacak" diyerek şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye, hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülkeden, hayvan ithal eden ülkeye dönüştü. Her yerimiz mera ama hala canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. Üreticimiz üretemez hale geldi. Vatandaşımız eti, sütü, alamaz hale getirildi. Tarım Bakanlığı bu sorunu sürekli ithal et ile çözmeye çalışıyor. İthal et dövizle alınıyor. Döviz de yüksek olduğu için uygun eti yurt dışından bile alamıyoruz. Fiyatların durması ve düşmesi için üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri düşmedikçe et fiyatlarında artış devam edecek."

"ET FİYATLARI 1000 LİRAYI GEÇEBİLİR"

Besicilerin zor durumda olduğunu, üretim maliyetlerinin arttığını kaydeden Erhan Adem, "2010'da karkas etin kilogram fiyatı 25 lirayken Şubat 2024 itibarıyla 460 liraya kadar çıktı. Eğer girdi fiyatlarına müdahale etmezlerse önümüzdeki 4-5 ay sonrasında vatandaş 1000 lira ve üstünde et almak zorunda kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Erhan Adem: Et fiyatları 1000 lirayı geçebilir
Ramazan öncesi kırmızı ete zam var mı? Korkutan tahmin geldi
Kaynak: AA

Erhan Adem, Kıyma, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan öncesi kırmızı ete zam var mı? Korkutan tahmin geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ümit Yurtsever: Olsun olsun koyunlar ot yer zaten 103 17 Yanıtla
  • Serkan Basar: bir müjde vereyim size ağrı dağında et rezervi bulundu hamd olsun :) 96 17 Yanıtla
  • salihb: Üretimi bitirdikleri için bazılarına teşekkür edelim. Zaten GUT hastalığı yapıyor du . Böyle giderse yapay et sokacaklar ülkeye. :( 61 9 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN : ŞAŞIRDIK MI,HAYIR,BU MİLLETİ AÇLIKDAN ÖLDÜRENE KADAR ZAMLARA DEVAM,TÜİK YİNE KULAĞINI TIKA 60 3 Yanıtla
  • Semih Aydın: Herğün geliyor zam 54 5 Yanıtla
  • Erdem Meric: Kimsenin ağlamaya hakkı yok, bu şekilde yaşamayı bu halk kendisi seçti. 34 1 Yanıtla
  • İlker Güner: Teknoloji gelişti sosyal medyada videosu var, lazerle et yapıyorlar. Yersen! ;) 18 3 Yanıtla
  • alos : HALEN YİYECEK ET BULAN VARSA BIRAKIN KİLOSUNU 1500 TL YE YESİN. 20 1 Yanıtla
  • Ömer Özen: etmi o nasıl bisey he bazen televizyoda gösteriyorlar diyecek hale geldi cocuklarımız 7 0 Yanıtla

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