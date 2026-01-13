Dalaman'da Sosyal Yaşam Merkezi Açıldı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan Zabıta Memuru Mustafa İlhan Sosyal Yaşam Merkezi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Dalaman Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Zabıta Memuru Mustafa İlhan Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum Zabıta Memuru Mustafa İlhan'ın ailesi de açılış töreninde yer aldı.

"Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, açılışta yaptığı konuşmada, sosyal yaşam merkezlerinin toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli alanlar olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin halkın sosyal ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarının artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı. Zeybek konuşmasına, şöyle devam etti:

"31 Mart 2024 seçimlerinde milletimiz, 47 yıl sonra partimizi yüzde 38 oyla Türkiye'nin 1. partisi yapıp, Türkiye nüfusunun yüzde 65'inin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu belediye başkan adayları tarafından yönetilmesi iradesini ortaya koyduğunda, ilk yaptığımız toplantıda hep şunu söyledik: Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız. Geçmişte bir milyon liraya yapılan işle, şimdi iki iş yapacağız. Bir milyon liraya yapılan ihaleleri rekabet koşulları içinde, kamunun kaynaklarını kullanarak, belediyenin kendi olanaklarını kullanarak geliştireceğiz ve bunun iki katı olarak maliyeti aşağı düşüreceğiz.

Belediye başkanlarımız ağır baskı altında yaşıyor. Yargı eliyle ciddi biçimde hukuksuzluğu gün be gün yaşıyoruz. İstanbul'un iki dönemdir seçilmiş belediye başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu; neredeyse 19 Mart tarihinde, hakim karşısına çıkarılması, gözaltına alınması ve tutuklanmasından bu yana tam 355 gün geçmiş olacak. Yani dünyanın neresinde böyle bir uygulama var, bilmiyorum""

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kreş sözünü hatırlatan Zeybek şunları dile getirdi:

"2029 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açacağı kreş sayısı bin olacaktı. Gururla söylüyorum ki şu an ulaştığımız rakam 850'dir. 850 tane kreşi açtık. Kent lokantalarıyla birlikte, özellikle yoksulların, emekçilerin, öğrencilerin, dar gelirlilerin ve bu iktidarın insafsız, haksız ve adaletsiz uygulamalarıyla giderek açlık sınırının altında ücrete mahküm edilen emekliler için kent lokantalarını açıyoruz, açmaya devam edeceğiz. Dönem sonuna kadar 200 kent lokantasını mutlaka milletimizin emrine sunmuş olacağız. Bunun anlamı şudur: Dar gelirli aileler, emekliler, emekçiler; yani toplumda geleceğimizi oluşturacak olan çocuklarımızın, iyi eğitim olanaklarına erişmekte zorluk yaşayan ailelerin çocukları, daha üç yaşında bu merkezlere alınacak, altı yaşına kadar eğitilecek ve onların da ekonomik durumu yüksek olan ailelerin çocuklarıyla eşit şartlarda hayata atılmaları ve rekabet içinde olmaları sağlanacaktır.

"CHP'nin belediyelerdeki oyları artıyor"

İşte bizim halkçı anlayışımızın temeli budur. Ne yapıyor arkadaşlar iktidar, biliyor musunuz? Yazılar yazıyorlar valilere, Milli Eğitim Bakanlıklarına; belediyelerin açmış olduğu kreşlerin kapatılması için yazılar gönderiyorlar. Zaten zor şartlarda evinin geçimini sağlamakta güçlük çeken insanlara, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yapmış olduğu bu iyilikten, bu sosyal projeden niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Efendim bu projeler halka dokunuyor. Bu projelerle birlikte CHP'nin belediyelerdeki oyları artıyor. Ahmet Aras yüzde 50 oyla seçilmişti, halk desteği yüzde 60'a çıktı. Sezer Durmuş aldığı oydan çok daha yüksek bir halk desteğine ulaştı. Halka giden, halkın sorunlarını çözen, onun yanında olan, gecesini gündüzünü katarak çalışan belediye başkanlarımızı genel merkez olarak sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü milletimiz onları destekliyor. Milletimiz onların yanında. Bundan da şeref ve onur duyuyoruz.

Kamunun kaynaklarını bir avuç zengine, bir avuç yandaşa aktarmak yerine, başta bir kez daha söylüyorum: Parlamentoda bu emeklinin hakkı verilene kadar direnişimizi sürdüreceğimizi buradan ilan ediyoruz. Bu mücadeleyi özellikle burada bulunan değerli emeklilerin huzurunda söylüyorum: 16 milyon emeklinin, çalışma yaşamı boyunca ödediği primlerden doğan emeklilik hakkını yeniden kazanmak için verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceğiz.

"Türkiye kazanacak"

Ve biliyorum ki bu ülkede bir tek çocuk yatağa aç girmediğinde, bir tek emeklimiz açlık sınırının altında ücret almadığı güne kadar bizler, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in başkanlığında gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. ve göreceksiniz; en sonunda haklı olan kazanacak, halkın yanında olan kazanacak, halkla yan yana gelmeyi başaranlar kazanacak. İçeride tutsak tutulan Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise merkezin Dalaman'a değer katacağını ifade ederek, sosyal belediyecilik anlayışıyla kente yeni yaşam alanları kazandırmayı sürdüreceklerini söyledi. Aras, "Sadece bugün burada değil ama Dalaman'ın her köşesinde; bir taraftan altyapı çalışmaları, bir taraftan üstyapı çalışmaları sürüyor, devam ediyor. Biz göreve geldiğimiz zaman Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 5,5 milyar liraydı. Koca Muğla'nın; ta Fethiye'den Seydikemer'den Gümüşlük'e kadar 400 küsur kilometre, bin 500 kilometre kıyı, 13 tane koca ilçe… İstanbul'un 3 katı yüz ölçümünde bir kent. Yetmez. O yüzden 4,5 milyar, 5,5 milyar bunlar para değil. Burada MUSKİ'nin bütçesi 4,5 milyardı. Bugün MUSKİ'nin bütçesini 14 milyara, Büyükşehir'in bütçesini 20 milyara çıkardık" diye konuştu.

"Hiçbir yeri gözden kaçırmıyoruz"

Tüm Muğla'ya hizmet ettiklerini belirten Aras, "13 ilçemiz var bizim; hiçbirini birbirinden ayırmıyoruz. İki tane ilçemiz biliyorsunuz, Seydikemer ve Kavaklıdere'miz Adalet ve Kalkınma Partisi belediyesi; onları da ayırmıyoruz. Onlar bizi ayırıyor, biz onları ayırmıyoruz. Hep beraber ilçe belediyelerimizle Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını birleştirip her bölgeye yatırım yapıyoruz. Hiçbir yeri gözden kaçırmıyoruz" dedi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş da merkezin, ilçede sosyal ve kültürel yaşama önemli katkılar sunacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Merhum Zabıta Memuru Mustafa İlhan'ın babası Selahattin İlhan tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Zabıta Memuru Mustafa İlhan Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.