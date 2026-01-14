CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: "Chp Seçime Hazır Tek Siyasal Partidir"

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Akyaka'da düzenlediği programda, " Cumhuriyet Halk Partisi, bugün meydanlara tek çıkan siyasal parti olduğu gibi seçime de hazır tek siyasal partidir" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen program, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla Akyaka'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileri ile yerel basın temsilcileri katıldı.

Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Zeybek, basın özgürlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, zor koşullar altında görev yapan basın emekçilerinin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi. Zeyrek, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Her hafta şimdi bir cezaevine gidiyorum. Silivri Cezaevi'ne gidiyorum, Buca Cezaevi'ne gidiyorum. Başka cezaevlerine gidiyorum. Eskiden arkadaşlarımızı ziyaret ederdik. Şimdi herhalde her ziyaretimizde iki üç tane gazeteci de artık listemizde var. ve bunların bir kısmı da savcılık makamında, Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmadan da ziyaret edilemez bir hükümle tutuklu bulunuyor.

Özgür günlerde bir araya geleceğimize olan büyük inancım var. ve Türkiye'nin aydınlık geleceğini birlikte inşa etme konusunda tarihin sizin omuzlarınıza yüklediği büyük yükü gösterdiğim saygıyla hepinizin çalışmalarında başarılar diliyorum. Güzel bir yıl olmasını diliyorum."

"Yalanlar zorumuza gidiyor"

"Cumhuriyet Halk Partisi basının, gazetecilerin, televizyoncuların özgür olmasını istiyor. Biz gazetecilerin ve televizyoncuların Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemesini hiçbir zaman talep etmedik" diyen Zeybek, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmeyen, yani Denizli'de yağmur altında sıfır derecede yüz bin kişiyle miting yapıyorsunuz; televizyonda tek bir kare yok. Umre ziyaretinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında yalanlarla partiden ayrılacağını dört saat konuşulmasını zorumuza gidiyor.

Yaşadık ve gördük; sıfır derecede yağmur altında iki buçuk saat, üç saat orada bekleyen kadınlar, gençler, partililer, Denizli'nin yurttaşları haberdir bu. Bunu görmek zorundadır. Hiçbir zaman yerel basının ya da ulusal basının bizden yana olmasını talep etmedik. Aksine gazetelerin de tarafsızlığını, ideolojik manada bir taraf tutmamasını şart da görmüyoruz. Her gazetecinin bir görüşü vardır ve tarafı vardır. Haberi nesnel koşullar içinde vermesi esas olandır. Dünyaya farklı pencerelerden bakan her insan olayları kendi penceresine göre yorumlar.

Zaten iyi yönetici, gazetecilerin kendisiyle ilgili iyi bir belediye başkanı, gazetelerde belediyeyle ilgili eleştirilerden doğrudan olumlu çıkarımlar elde eder ve bunu hayata geçirir. Ben bu manada yerel basının yerele ilişkin kimi zaman uygulamaya ilişkin eleştirilerinin hem belediye başkanlarımız açısından hem de bizim açımızdan son derece önemli ve değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz sizi takip ediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yerel yönetimler birimimize bağlı kırktan fazla arkadaşımız Türkiye'de çıkan tüm yerel gazetelerde ya da internet mecralarında belediyelerle ilgili haberleri tarıyoruz biz. O nedenle sesimiz ulaşıyor mu diye düşünüyorsanız, sesiniz bize ulaşıyor.

"CHP seçime hazır tek siyasal partidir"

Türkiye'nin her yerinde bu mitingleri yapmaya devam edeceğiz. Tam bin günlük bir seçim çalışmasını başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Türkiye'deki 165 bin sandıktan 155 bin sandığın sandık görevlileri asıl ve yedekleriyle birlikte atanmıştır. Bunlar Genel Merkezimiz tarafından kontrol edilmiştir. ve Cumhuriyet Halk Partisi bugün meydanlara tek çıkan siyasal parti olduğu gibi seçime de hazır tek siyasal partidir.

300 günü aştı seçim çalışmalarımız. Bin günlük büyük bir kampanyayı götürecek ve kararlılıkta olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kurultayımızı gerçekleştirdik. Olağanüstü kurultayı gerçekleştirdik. Olağan kurultayımızı da gerçekleştirdik. Artık önümüzde genel seçime kadar alanlara çıkmak ve milletle buluşmak var."

"Genel Başkanımız meydanlarda, sokakta"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında yerel basının karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Gazeteciliğin kamu yararı adına yapılan önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Aras, Muğla'da basın mensuplarının daha sağlıklı koşullarda görev yapabilmesi için yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. Aras, "Bizler bugün sizleri dinlemeye geldik, nutuk atmaya gelmedik kesinlikle. Ben sadece daha özgür bir basın için; bütün muhalif taraflarıyla insanların kolayca fikirlerini, düşüncelerini, eleştirilerini, önerilerini açıklayabildiği bir basın için gerçekten iyi niyetli bir beklenti içerisindeyiz Türkiye'de. Çünkü verdiğimiz mücadelede, muhalif bir parça olarak sesimizin daha çok duyulması için muhalif basının da çok büyük bir önemi var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesini duyuran sadece bir iki mecra kaldı. Ama sağ olsun Sayın Genel Başkanımız meydanlarda, sokakta; bizler de ondan aldığımız feyzle aynı şekilde halkımızın arasında bu görevimizi icra etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Program, basın mensuplarıyla yapılan sohbetin ardından sona erdi.