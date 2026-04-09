Ümit Erkol'un Gözaltına Alınması... Gökan Zeybek: "Ümit Başkanımızın Yanındayız. Hukuksuzluklara Asla Teslim Olmayacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Zeybek, "Ümit Başkanımızın yanındayız. Hukuksuzluklara asla teslim olmayacağız. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Neden ifadeye çağrılmak yerine doğrudan gözaltı. Ümit Erkol, Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Ankara'nın CHP İl Başkanıdır. CHP'li belediye başkanları ve siyasetçiler söz konusu olduğunda, biz farkında olmadan Türk hukuk sisteminde 'ifadeye çağırma' usulü mü kaldırıldı. Ümit Başkanımızın yanındayız. Hukuksuzluklara asla teslim olmayacağız. Süreci yakından takip ediyoruz."