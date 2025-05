CHP Genel Başkanı'na Yapılan Saldırıya Tepkiler

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada, "CHP Genel Başkanı'na atılmaya yeltenen her yumruk hepimize atılmıştır, memlekete atılmıştır. Dimdik ayaktayız, hep beraberiz, bu karanlığı yeneceğiz. Bu memleketin güzel insanlarıyla bir sorunumuz yok, bu memleketi kutuplaştırmaya, bölmeye çalışanları, sarayların arkasına saklanmaya çalışanları kaçtıkları yere kadar kovalayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da yapılan saldırının ardından Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısıyla partililer CHP Genel Merkezi önünde saat 21.00'den itibaren toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekilinin katıldığı etkinlikte CHP Genel Merkezi bahçesine konuşlanan parti otobüsü üzerinden parti yöneticileri konuşmalar yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'dan karayoluyla geldiği Genel Merkez'e saat 23.00 sıralarında ulaştı.

Murat Emir: "100 yıllık tarihimize güveniyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı duyar duymaz Genel Merkezimize koştunuz, iyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Bu alçakça saldırıyı yapanlar Özgür Özel'i korkutmak istiyorlar. Akılları sıra Özgür Özel'i korkutacaklar. Asla başaramayacaklar. Bilmiyorlar, Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, Mustafa Kemal'in koltuğunda oturan bir kişi asla korkmaz. İsmet Paşa'ya da yaptılar aynısını, korkmadı. Bülent Ecevit korkmadı, çekinmedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptılar, bir adım geri atmadı. Bilsinler ki hiçbir CHP Genel Başkanı, hiçbir CHP'li bir adım geri atmaz, bir milim eğilmez. Bu saldırıyı yapan bir meczup, bir katil. Ama onunla sınırla değil. Arkasındakileri biliyoruz, tahmin ediyoruz. Onlar saklansa da iki elimiz yakalarında. Eninde sonunda bulacağız, çıkaracağız ve hesap soracağız. Bu meczubu, bu aşağılık kişiyi kim azmettirdi, bu cesareti kimden aldı, kime güveniyor. Kim sırtını sıvazlıyor. Bilsinler ki sonuna kadar gidilecek. Bugün olmazsa yarın, bu kirli planı kim yaptıysa eninde sonunda hesap soracağız, hep birlikte takipçisi olmaya devam edeceğiz. Korkuyorlar, korksunlar, eninde sonunda yenilecekler. Biz size güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz, 100 yıllık tarihimize güveniyoruz."

Gökhan Günaydın: "Bu karanlığı yeneceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "CHP, Cumhuriyet'in ilanından 50 gün evvel kurulmuş bir partidir. Türkiye'nin düşman işgalinin kurtuluşundan, emperyalizmin bu topraklardan kovuluşunun simge partisidir, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir, CHP. Memleket 22 yıllık bir karanlık tünelin içerisinde. Her gün adaletten, vicdandan uzaklaştırmaya çalışıyorlar bizi. Bu nedenle CHP bir strateji ortaya koymaya çalıştı. 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek için üyelerimizin önüne sandık koydu. Bunlar en çok sandıktan korkuyorlar. Bunlar en çok millet iradesinden korkuyorlar. Bunlar en çok önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedecekleri gerçeğinden korkuyorlar. CHP Genel Başkanı'na atılmaya yeltenen her yumruk hepimize atılmıştır, memlekete atılmıştır. Dimdik ayaktayız, hep beraberiz, bu karanlığı yeneceğiz. Bu memleketin güzel insanlarıyla bir sorunumuz yok. Bu memleketi kutuplaştırmaya, bölmeye çalışanları, sarayların arkasına saklanmaya çalışanları kaçtıkları yere kadar kovalayacağız" diye konuştu.

Ümit Erkol: "Korkmayacağız, yılmayacağız"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da "Korkmayacağız, yılmayacağız, karanlığı aydınlatacağız. Cenazeler kutsaldır, cenazelerde saldırı düzenleyenler her ülkede, her dinde alçaktır. O meczuba değil, onun arkasındakilere yuh olsun. Türkiye'nin 81 ilinde Cumhuriyet Halk Partililer ayakta. Türkiye'nin 81 ilinde her eğilimden demokratlar ayakta. Genel Başkanımıza yapılan bu hain saldırıyı kınıyorlar. Bu hain saldırıyı düzenleyenlerin, o saldırıya göz yumanların, o saldırganların arkasındakilerin amaçlarına ulaşamayacaklarını haykırıyorlar. Bu saldırı planlıdır, bu saldırının arkasında olanları hepimiz tanıyoruz. Gündemi değiştirmek istiyorlarsa gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.