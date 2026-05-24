CHP Genel Başkanı'ndan Yeni Genel Merkez Açıklaması

24.05.2026 19:39
Özgür Özel, CHP'nin yeni genel merkezinin TBMM olduğunu ve partiyi yeniden açacaklarını söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin yeni Genel Merkezi'nin Meclis olduğunu vurgulayarak, "Bu parti 9 Eylül 1923 günü Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından açıldı. Bu partiyi darbeciler kapattılar. 9 Eylül 1992 günü parti yeniden açıldı ve o günden beri faaliyetlerine devam ediyordu. 21 Mayıs 2026 günü AK Parti'nin yargı kolları ve butlan kolları Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kez daha kapattı. Sizi, partinin üçüncü kez açılışına davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisin CHP Genel Merkezi'ne müdahalesinden ardından partililer ve vatandaşlarla birlikte parti genel merkezinden TBMM'ye yürüdü. Özel, yürüyüşün ardından TBMM yakınında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda açıklamalarda bulundu.

Bugün sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Genel Merkez'e gelmesine ilişkin "Ankara'nın ne kadar kriminal, tehlikeli, suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak bu partiye, gençlere saldırdılar" diyen Özel, partiyi hep birlikte koruduklarını vurguladı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç utanmadan, çekinmeden, İstanbul'da yaptıkları gibi bu kez de Türk polisini, şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ederek genel merkezimize girdiler. Kapıları, camları indirdiler, gaz sıktılar, işgal ettiler. Ben, sen, hepimiz hep beraber sonuna kadar direndik. Sonra yollara döküldük, geldik. Yolda üstümüze yağmur yağdı, dolu yağdı. Hani diyor ya birileri arının' diye, onların sıktırdığı biber gazından, yağan yağmurun altında biz arındık. Biz o biber gazından arındık. Bu partinin, iktidarın biber gazından gayrı, dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacak hiçbir şeyi yoktur."

"PARTİ İŞGALDEN KURTULANA KADAR GENEL MERKEZİMİZ TBMM'DİR"

Burası Milli Egemenlik Parkı. Altı barikatı, TOMA'ları açtık, geldik. Hep birlikte Meclisin önüne, Milli Egemenlik Parkı'na geldik. Niye?

Bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Parti, Sivas Kongresi'nden sonra Anadolu yaylalarında ve topraklarında, sonra harp sırasında çadırlarda kuruldu. Bu partinin ilk genel merkezi Birinci Meclis'teki bir odaydı sadece. Bizi, genel merkezimizi elimizden alarak, baba ocağına sokmayarak CHP'yi bizden alacaklardı. Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik ve şimdi, bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Partinin ilk genel merkezi de Meclisti. Bu mücadele sırasında, parti işgalden kurtulana kadar şu anki genel merkezimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odamızda sürüyor.

"AK PARTİ'NİN YARGI KOLLARI CHP'Yİ BİR KEZ DAHA KAPATTI"

Teslim olmuyoruz, boyun eğmiyoruz, geri çekilmiyoruz. Sadece ve sadece kazanmak için, başarmak için kararlılıkla yürüyoruz, sizinle birlikte yürüyoruz. Bu meydanın özelliği şudur: Biz birbirini, ülkesini, cumhuriyeti sevenleriz. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz kazanacağız. Şimdi hepinize bir davet, yapmak isterim. Bu parti, çok zorluklar gördü. Bu parti resmen 9 Eylül 1923 günü Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından açıldı. Bu partiyi darbeciler kapattılar. 9 Eylül 1992 günü parti yeniden açıldı ve o günden beri faaliyetlerine devam ediyordu. 21 Mayıs 2026 günü AK Parti'nin yargı kolları ve butlan kolları Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kez daha kapattı. Sizi, partinin üçüncü kez açılışına davet ediyorum.

"BEN, MİLLETVEKİLLERİNİ DE ALARAK MECLİS'E YERLEŞECEĞİM"

Partiyi ilk seferinde Mustafa Kemal ve arkadaşları açtı. İkinci seferinde Erol Tuncer ve arkadaşları açtı. Üçüncü seferinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgalden kurtarıp hep birlikte yeniden açmaya var mısınız? Parti, 12 Eylül'de kapandığı gibi 19 Mart darbecileri, 21 Mayıs darbecileri tarafından fiilen kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, milletin dediklerini yönetmiyorsa, delegenin seçtiklerini yönetmiyorsa, hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın seçtikleri yönetiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıştır. Partiyi üçüncü kez açmak için ben var gücümle çalışacağım. Eninde sonunda o sandığı getireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizin seçtikleriniz yönetecek.

Partideki sandıktan sonra hep beraber ülkedeki sandığı da getireceğiz. Ülkedeki, ülkedeki sandığı da getireceğiz! Hep beraber hem Cumhuriyet Halk Partisine hem de Atatürk'ün diğer emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güveniyorum, hep birlikte başaracağız. O sandık gelecek, saray ittifakı bitecek. O sandık gelecek, millet iktidar olacak. Ben, partimi, yöneticilerimizi, milletvekillerimizi de yanıma alarak Meclis'e doğru geçeceğim ve yeni genel merkezimize yerleşeceğim. Sizleri aynı bugün olduğu gibi, ayak hangi yere yürüyecekse oraya yürüyen ayaklarınızda ve yarınlarımıza sahip çıkan kararlılığınızda bundan sonra hep birlikte mücadeleye bekliyorum."

Kaynak: ANKA

