CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uzman Çavuş Cebrail Acar için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşumuz Cebrail Acar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
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