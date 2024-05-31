CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Genel Merkezimizde bir araya geldik. Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun, demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ile görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?