CHP Genel Başkanı Özel, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Genel Başkanı Özel, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

12.08.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak ilk andan itibaren tutumumuz şu, 'ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil Meclis'te konuşulsun ve buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak ilk andan itibaren tutumumuz şu, 'ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil Meclis'te konuşulsun ve buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. Biz, her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz' dedik." ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye Harp Malulü, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile Türkiye Harp Malulü, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nde bir araya geldi, dernek ve vakıf üyeleriyle görüştü.

Her fırsatta şehit yakınları ve gazi derneklerini ziyaret ettiğini belirten Özel, onlara sahip çıkmanın ve sorunlarını çözmenin milli bir görev olduğunu söyledi.

"Şehit ailelerimiz, gazilerimizin temsilcileri dahil edilsin"

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili değerlendirmede bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Çocuğunu göremeden şehit olan eşini vermiş, o çocuğu babasız büyütmüş bir annenin, babasını kaybetmiş kişilerin, evladını kaybetmiş annelerin, babaların endişesi ortadan kaldırılmadan, son soruya cevap verilmeden bir süreç yürütülmez. 'Türkiye'de terör bitmesin, şehitler gelmeye devam etsin, kan aksın, gözyaşı olsun' diyen yok.

Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak, ilk andan itibaren tutumumuz şu, 'ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil Meclis'te konuşulsun ve buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. Biz, her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz' dedik. Zaman zaman bize dediler ki 'Komisyona girmeyin.' Biz de dedik ki 'bizim içinde olmadığımız komisyondan korkun.' Çünkü, o zaman o komisyonda ne olacağını bilemeyiz."

"MİT mensubunu, yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz?"

Komisyonun ilk toplantısının kapalı olmasına yönelik eleştiriler hakkında Özel, "Toplantıya MİT Müsteşarı yanında uzmanlarıyla geldi ve sunum yaptı. MİT mensubunu, yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz? Toplantının gizliliği, MİT mensuplarının can güvenlikleri açısından devletin talep ettiği bir tedbir. Ama bugün toplantı açık. Bugün toplantı tam tutanak halinde olacak, bundan sonra da açık." ifadelerini kullandı.

Özel, komisyona şehit yakınları ve gazilerle ilgili hazırlanan ve Meclis'e sunulan 18 kanun teklifini sunacaklarını aktararak, "Terörsüz Türkiye'ye geçebilmek için birtakım kanuni düzenlemeler olacak. Böyle düzenlemelere adımlar atılırken, yıllarca o bayrak yere inmesin diye mücadele etmiş, canını vermiş olanların beklentileri olan kanun teklifi, komisyonda bekleyemez." dedi.

Komisyonda verilen sözler tutulmazsa, şehit yakınları ve gazilerin incineceği yerde olmayacakları yönünde görüş bildiren Özel, "Bu masa bu sürecin en kıymetli masasıdır, bu masa bedel ödedi. O yüzden bu masanın rızasını alarak ilerlemek lazım. Elbette, buraya gelinmesi kıymetli ama 'Merak etmeyin, bize güvenin' deyip sizin yollanacağınız günde değiliz. Sizin masada oturacağınız ve dinleneceğiniz gündeyiz." şeklinde konuştu.

"Dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz"

Özel, ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelere yönelik davalarla ilgili açıklamasına yönelik soruya Özel, "Sayın Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisinin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve gerçekten olması gerekeni hatırlatan açıklamaları vardı. Bu konuda dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz." dedi.

Özel, adli tatilin bitmesiyle iddianame hazırlanarak yargılama safhasına geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devlet Bey bir süredir o tutumdaydı, zaten görüyor o gelişmeleri. Zulme susmama kararını vermiş. Devlet Bey, bu süreçlerin tamamında bizi haklı buldu diye bir şey çıkarmıyorum. Devlet Bey, 'Yargılama olsun, bir de yargı içi kavgalar son bulsun' diyor." ifadelerini kullandı.

"Davete uyarız, görevlendirmeleri yaparız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan depremler sonrasındaki 'İktidarı, muhalefeti bir olarak bir mutabakat oluşturmalı' sözlerinin sorulması üzerine Özel, şu yanıtı verdi:

"Depreme karşı bir mutabakat ve bugüne kadar yapılmayanları yapmak üzere bir daveti varsa başım, gözüm üstüne. Bu davete uyarız, görevlendirmeleri yaparız. Belediyelerde biz iktidarız, genelde kendi iktidar, yapılacak ilk seçimlere kadar. Biz her türlü işbirliğine varız. Sele, yangına, depreme, her türlü afete karşı bu ülkeyi dirençli kılmak için bir adım o atacaksa biz ona doğru üç adım atarız."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Özgür Özel, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Avrupa Ligi’ne katılamıyorlar Crystal Palace’ın CAS’a itirazı reddedildi Avrupa Ligi'ne katılamıyorlar! Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
19:02
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:49
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
18:31
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı
Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
18:23
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu
Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
18:19
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi
Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
18:03
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 15:00:32. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.