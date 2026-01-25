Özgür Özel, Cao Toplantısına Başkanlık Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ile çalıştayda bir araya geldi. Toplantıda partinin Politika Kurulu Başkanlarının sunumları dinlenecek, Yürütme Kurulu'nun kısa ve orta vadeli çalışma programına son şekli verilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mogan Sosyal Tesisleri'nde çalıştayda bir araya geldi. Sabah saatlerinde Genel Başkan Özel'in açış konuşmasıyla başlayan ve Politika Kurulu Başkanlarının sunumlarıyla devam edecek toplantının akşam saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.

Toplantıda Yürütme Kurulu üyeleri, görev alanlarına ilişkin kısa ve orta vadeli hedefleri ile çalışma programları hakkında bilgi verecek. Politika Kurullarının çalışma programlarına toplantıda son şeklinin verilmesi bekleniyor. Toplantıda şubat ayı sonunda yapılması planlanan ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kamuoyuna vaatlerinin açıklanacağı lansmanda yapılacak öneri ve vaatler ele alınacak, planlamalar değerlendirilecek.

Basına kapalı düzenlenen toplantı sonrası açıklama yapılmayacak.