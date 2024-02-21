CHP\'li başkandan Özgür Özel\'e tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmak için Antalya'ya gitti. Özel, havalimanında kendisini karşılayan partililerle tokalaşırken CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir'in " Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı." tepkisiyle karşılaştı.

ÖZEL'İN TEPKİYE KARŞILIĞI: TAMAM

Antalya Havalimanı'nda Özel'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ilçe belediye başkanları, il yönetimi ve partililer karşıladı. Kendisine tahsis edilen araca yönelen Özel'in yanına yaklaşan eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, meclis üyesi listeleriyle ilgili tepkisini dile getirdi.

"Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" ifadelerini kullanan Demir'e "Tamam" diye karşılık veren Özel, aracıyla havalimanından ayrıldı.