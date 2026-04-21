Özgür Özel, Yarın Numan Kurtulmuş ile Görüşecek

21.04.2026 17:04  Güncelleme: 18:05
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yarın ara seçim gündemiyle toplantı yapacak. Boşalan 8 sandalyenin doldurulması gerektiğini vurgulayacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 13.30'da, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile ara seçim gündemiyle TBMM'de bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından yaptığı basın açıklamasında ara seçimi gündeme aldıklarını ve Meclis'te halihazırda boş olan 8 sandalye için ara seçim yapılması gerektiğini belirtmişti.

Bu gündemle 12 siyasi partiyi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceğini belirten Özel, geçtiğimiz hafta boyunca DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ile görüştü.

Görüşmeler sonrası ortak basın açıklamalarında liderler CHP'nin ara seçim önerisini desteklediklerini açıkladı. Görüşmelerde ayrıca İran savaşının Türkiye'ye ekonomik etkileri için hazırlanan önlem paketi ve Siyasi Etik Yasası da gündeme geldi.

Özel, siyasi parti turunu tamamlamasının ardından yarın saat 13.30 için Meclis Başkanı Kurtulmuş ile randevulaştı. Özel ve Kurtulmuş, yarın TBMM'de bir araya gelecek.

Görüşmede Özel'in Anayasa'nın 78'inci maddesine göre vefat, bakanlık ve belediye başkanlığı dolayısıyla boş olan 8 koltuk için ara seçimin bir zorunluluk olduğu vurgusunu yapacağı, bunun yanında tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunu gündeme getireceği öğrenildi.

Ayrıca rapor aşaması tamamlanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

