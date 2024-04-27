CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Atom karınca\' diyorlarsa o iyi bir şey

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine "Atom karınca" lakabının hatırlatılması üzerine "Yeniden 'atom karınca' diyorlarsa o iyi bir şey" diye karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Buradan çıkışında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'le birlikte esnaf ziyareti yapan Özel'e Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, 484'üncü Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen bazı etkinlikleri de izledi.

Bir basın mensubunun esnaf ziyareti sırasında kendisi için kullanılan "Atom karınca" lakabını hatırlatması üzerine Özel, "2004'te öyle bir lakabım vardı. Şimdi yine mi diyorlarmış? Memnun olurum. Çünkü bana onu söylediklerinden sonra her şey çok iyi gitmişti. Şimdi yeniden 'atom karınca' diyorlarsa o iyi bir şey" ifadelerini kullandı.