CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayla Algan için başsağlığı diledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan için başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli sinema ve tiyatro sanatçısı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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