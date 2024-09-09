Özgür Özel'den Eygi Ailesine Başsağlığı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Suat Eygi ve annesi Rabia Birden Eygi'ye başsağlığı diledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, telefon görüşmesinde, Ayşenur Ezgi Eygi'nin pek çok devletin gösteremediği cesareti göstererek haklı davalarında Filistin halkının yanında durduğunu belirtti ve Eygi ailesine başsağlığı dileklerini iletti.