CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başörtüsü nedeniyle reddedilen öğrenciyle görüştü

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü. Özel, "Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 'Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Özel, Çiçek'in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle üzüntülerini ve tepkisini dile getirdi. Özel, "Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı. Özel, Çiçek'i 9 Eylül günü CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.