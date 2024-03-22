CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca\'da AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ\'ı eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca'da; "Birileri çıkmış gelmiş malum rozetlerini çıkarmışlar, genel başkanlarının resimlerini kaldırmışlar ve İzmir'de parti kimliklerini unutturarak İzmirlilerden oy isteyerek İzmir'imizi kandırmaya niyetleniyorlar... Buradan takiyeci adaya diyorum ki; rozeti çıkardın, Tayyip Bey'in resmini indirdin de Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 'ayyaş' diyen adamın genel başkan yardımcısı sen değil misin?" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca'da halk buluşması programına katıldı. CHP lideri Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı hedef aldı.
Özel, "Birileri çıkmış gelmiş malum rozetlerini çıkarmışlar, bıyıkları inceltmişler, genel başkanlarının resimlerini kaldırmışlar ve İzmir'de parti kimliklerini unutturarak, İzmirlilerden oy isteyerek. takiyeleriyle başarılı olup İzmir'imizi kandırmaya niyetleniyorlar... Buradan takiyeci adaya diyorum ki; rozeti çıkardın, Tayyip Bey'in resmini indirdin, logoları kaldırdın da Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 'iki ayyaş' diyen adamın genel başkan yardımcısı sen değil misin?" dedi.
"BUNLARIN NE DEDİKLERİNE BAKMAYACAKSIN, BAŞKA ŞEHİRLERDE NE YAPTIKLARINA BAKACAKSIN"
İstanbul Büyükada İskelesi'nin TÜGVA'ya verildiğini hatırlatan Özel, şöyle konuştu: "Oraya İstanbulular giremiyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi giremiyor, zabıtayla gidiyorsunuz karşınıza polis dikiyorlar. Çünkü 30 yıllık protokol yapmışlar. Geçen günlerde Eskişehir'de AKP adayı ağzındaki baklayı çıkardı. 'Hele şu CHP'deki belediyeyi alalım diyor, CHP'li belediyeleri alalım... Bu belediyelerin kaynaklarını imkanlarını bütün vakıflarımıza açacağız' diyor. Kime açacakmış? TÜRGEV'e, TÜGVA'ya, Okçuluk Vakfı'na ve Ensar Vakfı'na açacakmış. Bunlar gelemezler, bunlar gelemezler. İzmirliler onlara geçit vermez... Gelseler ilk işleri Karşıyaka İskelesi TÜRGEV'e, Alsancak İskelesi TÜGVA'ya, Paraşüt Kulesi Okçuluk Vakfı'na, Asansör Ensar Vakfı'na verilir, 30 yıllık protokolleri yaparlar. Bunların İzmirle ilgili ne sevgileri, ne ifadeleri, ne vaatleri samimidir. Bunların ne dediklerine bakmayacaksın, başka şehirlerde ne yaptıklarına bakacaksın."
"31 MART'TA İZMİR MARŞIYLA YOLLAYACAĞIZ"
Özel açıklamasının devamında, "Bunlar şimdi burada İzmirliyi rahatsız etmemek için öyle diyorlar, böyle diyorlar inanılmaz işlere imza atarken AK Parti 4+4+4'te adayları oradaydı, alkol yasağı getirirlerken en katı savunucusu bunlardı, cumhuriyetin değerlerinin tahrip edildiği her yerde bunlar oradaydılar. 'Yarın cumhuriyetin kalesine AK Parti bayrağını dikmeye gidiyorum' diyeni 31 Mart'ta İzmir marşıyla yollayacağız" ifadelerine yer verdi.
"İZMİR YASAKCILARA GEÇİT VERMEYECEK"
Özel şöyle konuştu:
"Burası İzmir, burası özgürlüklerin teminatı, burası kimsenin yaşam biçimini bir diğerine dayatmadığı, kimsenin ibadetine karışılmayan, giyimine-kuşamına karışılmayan özgürlükler şehri burası. Şimdi gelmişler başka şehirlerde neler yaptıklarını unutturup, İzmir'e gelip kendilerince özgürlüklere karışmayacaklarının teminatını veriyorlar. Oysaki İzmir özgürlüklerin, cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, yaşam biçimine saygının kentidir. İzmir baskıcılara, hayat biçimine karışanlara, daha duvara şakadan spreyle yazı yazdı diye 4 tane evladımızı gözaltına aldıranlara, konser yasaklatanlara, festivalleri yasaklatanlara asla geçit vermedi. Bundan sonra da geçit vermeyecek."
Özel, Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman'a ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'a oy istedi.
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