CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü ile görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile telefonda görüşerek, Balkanlarla kurdukları ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Özel, Balkanlar'daki soydaşların yanında olduklarını ifade etti ve dayanışma duygularını iletti.

06.06.2024 20:24
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile telefonda görüştü. Özel görüşmede, CHP'nin Balkanlarla kurduğu sıcak ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile telefonda yaptığı görüşmede, kendisinin de Balkan Türkü olduğunu anımsattı. Özel, CHP'nin Balkanlar'la kurduğu sıcak ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da geliştirmek istediklerini belirterek, her zaman Balkanlar'daki soydaşların yanında olduklarını ifade etti. Özel, Başmüftü Hacı'nın şahsında tüm Bulgaristan ve Balkan coğrafyasına dayanışma duygularını iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü ile görüştü - Son Dakika

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