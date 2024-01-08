CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camideki saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınadı, yaralılara acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum" dedi.