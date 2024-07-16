CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı ve Yönetimi ile Görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı ve Yönetimi ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı ve Yönetimi ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi ile TBMM'de bir araya geldi. Özel, ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda, Hz. Hüseyin'in şehadet gününde sevgi, barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya özlemiyle Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını diledi.

16.07.2024 22:03
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi ile TMBB'de bir araya geldi.

Bir dizi temaslar için Ankara'ya gelen Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti. CHP lideri Özel, yapılan ziyarete ilişkin ayrıntıyı X hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"TBMM'de Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimini ağırladık. 10 Muharrem'de, zulme boyun eğmeyen Hz. Hüseyin, ailesi ve yoldaşlarının şehadet gününde; sevginin, barışın ve adaletin hakim olduğu bir dünya özlemiyle Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı ve Yönetimi ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı ve Yönetimi ile Görüştü - Son Dakika
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