CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezinde Çalışan Personeliyle Yeni Yılı Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP genel merkezinde çalışan personel ile bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP genel merkezinde çalışan personel ile bir araya geldi. Çalışanlara çiçek veren Özel, yeni yıllarını kutladı. Özel'e; CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Suat Özçağdaş, Pınar Uzun, Gülşah Deniz Atalar da eşlik etti.