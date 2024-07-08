CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren kazasında yaşamını yitirenleri anma mesajı paylaştı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 yıl önce Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Çorlu Tren Katliamı'nın 6'ncı yılında, yaşamını yitiren 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Sorumlu kamu görevlileri de yargılamaya dahil edilene, ailelerin ve kamuoyu vicdanının tatmin olacağı cezalar verilene kadar ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz."