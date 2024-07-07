CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Muharrem Ayı Mesajı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Muharrem Ayı'nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem ayının başlaması nedeniyle X hesabından mesaj yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Muharrem Ayı'nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim."