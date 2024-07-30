CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Görüştü

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, CHP Genel Merkezi'nde, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede, CHP"nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bulundu.