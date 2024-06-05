CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Çevre Günü'nde çevre katliamlarının yaşanmayacağı günleri diledi

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha yeşil bir dünya mümkün. Dünya Çevre Günü'nde çevre katliamlarının yaşanmayacağı, doğanın insan eliyle tahrip edilmeyeceği günler diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha yeşil bir dünya mümkün. Dünya Çevre Günü'nde çevre katliamlarının yaşanmayacağı, doğanın insan eliyle tahrip edilmeyeceği günler diliyorum."