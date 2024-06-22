CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Sakcı'yı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Sakcı'yı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Sakcı\'yı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanan Emre Sakcı'yı tebrik etti. Özel, Emre Sakcı'nın başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

22.06.2024 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan yüzücü Emre Sakcı için tebrik mesajı yayınladı.

Genel Başkan Özel, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Sakcı için X hesabından tebrik meajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

" Sırbistan'da süren Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan Emre Sakcı'yı tebrik ediyorum. Emre'yle ve kazandığı Avrupa Şampiyonluğuyla gurur duyduk."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Sakcı'yı tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
22:33 Ünlü iş insanı Vedat Aşçı’nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı Ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı
21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
21:19 HDP’li Ferhat Encü’den skandal paylaşım Portekiz’i Kürtçe sözlerle tebrik etti HDP'li Ferhat Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
20:28 Diyarbakır’daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında can vermiş Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında can vermiş
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
22:27 Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok
21:37 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
20:35 A Milli Takımımız, Portekiz’e 3-0 yenildi A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:38 Sivas’ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
18:41 Daha 17 yaşındalar Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı Daha 17 yaşındalar! Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 01:11:27. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Sakcı'yı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement