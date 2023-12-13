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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Eren'i anma mesajı yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Eren'i anma mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra idam edilen Erdal Eren'i anma mesajıyla anarak, son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Eren\'i anma mesajı yayınladı
13.12.2023 - 21:20,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, idam edilişinin 43. yılında Erdal Eren'i "12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız" sözleriyle andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra idam edilen Erdal Eren için bu akşam sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Eren'i anma mesajı yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Eren'i anma mesajı yayınladı - Son Dakika
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