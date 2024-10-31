CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasının Ardından Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasının Ardından Açıklamalarda Bulundu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kolektif direncin önemine vurgu yaparak Esenyurt ve İstanbul için bir araya geleceklerini belirtti.

31.10.2024 01:39  Güncelleme: 04:39
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(ANKARA)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kolektif bir dirence ihtiyaç var. Ben bütün programlarımı iptal ettim, yarın sabah erken saatlerde İstanbul'da olacağım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sevk edildiği mahkemece tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklama kararının ardından SÖZCÜ TV'ye açıklamalarda bulundu. Özel şunları söyledi:

"Esenyurt'un iradesine sahip çıkarken İstanbul'un iradesini de gözeterek üzerimize düşen ne varsa  ortaya koyacağız"

"Bir kişinin aklıyla yenmek mümkün değil, kolektif bir dirence ihtiyaç var. Ben bütün programlarımı iptal ettim, yarın sabah erken saatlerde İstanbul'da olacağım. İl başkanımız ve Ekrem başkanla değerlendirme yaptıktan sonra öğlen 13.00-13.30 gibi MYK toplantımızı Esenyurt ilçe başkanlığımızda yapacağız. Esenyurt'ta saat 16.00'da iradelerine sahip çıkmak üzere bir çağrıda bulunduk. Bu adım Esenyurt'la başlayan adımın İBB üzerinden devam ettirebilmesi karşımızdaki kötücül aklın yapmayacağı bir şey değil.Esenyurt'un iradesine sahip çıkarken İstanbul'un iradesini de gözeterek üzerimize düşen ne varsa en net, en sert şekilde ortaya koyacağız.

"Biz Meclis diyoruz, onlar Öcalan'ı Meclis'e adres gösteriyorlar"

Bir mutabakatsızlığımı açıkça ifade etmiştim Bahçeli'nin yöntemiyle. Onlar bir demokratikleşme, kardeşlik projesi, Kürt sorununu çözme niyeti yerine son derece… Kendilerince belirledikleri, bugün Erdoğan'ın da sahiplenmesinden belli olan bir tutum içerisindeler. Ben buna mutabık değilim. Bir sorun varsa öne bu sorunu kabul etmek, sonra da Meclis zemininde toplumsal mutabakat zemininde çözmek olduğunu ifade etmiştim. Anlaşılıyor ki, bugün Erdoğan şöyle bir şey yaptı. Bana teşekkür etti, ben de dedim ki milyonlar anladı bir sen anlamadın. Biz Meclis diyoruz, onlar Öcalan'ı Meclis'e adres gösteriyorlar. Bugün de anlaşılıyor ki onlar demokrasiyi rafa kaldırarak, bir kişiyle al-ver pazarlığı yaparak...

"Bu yetenek AK Parti'ye Fethullah Gülen'den miras"

Karşılıklı bir al-ver ilişkisi olduğu anlaşılıyor.  Onlar kendilerinin kazanacağı, bir aktörün kazanacağı bir şey öneriyorlar. Bugün attıkları adım da bunun bir parçası. Hem döneceksiniz ülkenin birinci partisinin liderine teşekkür edeceksiniz, sonra da onun partisinin 6 ay önce temiz kağıt verdiğiniz belediye başkanına siyasi kumpas kuracaksınız.Geçen hafta gömülen Fethullah Gülen'den kalan mirası – etle tırnak gibiydiler- hemen kullanıyorlar. Bu yetenek AK Parti'ye Fethullah Gülen'den miras."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasının Ardından Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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