CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Esenyurt Belediyesi'nde Siyasi Operasyon Var

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(ANKARA) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belli ki plan çoktan kurulmuş, hazırlıklar yapılmış. Bugün öğlen Sayın Erdoğan bana şöyle dedi, 'Esenyurt'ta biz bir şeyler yapıyoruz niye karşı çıkıyorsun. Yakında öğrenirsin neler neler var'" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklama kararının ardından Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Özel, şunları söyledi:

" Akın Gürlek, sayın Erdoğan'ın şahsi telefonu ile İstanbul'a Başsavcı oldu. Akın Gürlek demek ki zorlu bir süreçte yine seyyar giyotin olarak İstanbul'da bir takım görevleri yerine getirecek. Bugün alınan karar Esenyurt ile sınırlı değil, bunun devamı gelecektir, getirilmeye çalışılacaktır. Bu noktada İstanbulular ve hepimiz milli iradeye sahip çıkarsak bütün hesaplar geri dönecektir. Milletin kendi iradesine sahip çıkması gerekir.

"Kritik bir eşikteyiz"

Eğer Ahmet Özer'in uğradığı muamele normal bir uygulamaymış gibi hazmedilirse bunun arkası gelir. Asıl hedef önce İstanbul'un iradesi, sonra temel hedef ise Türkiye'deki seçmenlerin seçme iradesine ipotek koyma adımları atıldığı ortada. Kritik bir eşikteyiz. Ayrıca bunun bir partisi de yok. Esenyurt'ta çok önemli bir seçim başarısı var. Seçmenin özgür iradesine saygı duymaya, duymayanları da haddini bildirmeye davet ediyorum. Hep birlikte bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi'nin önünde bu iradeye sahip çıkacağız.

Kayyum atanması için Valiliğin tebligat vermesi gerekir tutuklama bile gerçekleşmemişken, kayyum ataması gerçekleşmez. Belli ki plan çoktan kurulmuş, hazırlıklar yapılmış. Bununla birlikte, bugün öğlen Sayın Erdoğan bana şöyle dedi, 'Esenyurt'ta biz bir şeyler yapıyoruz niye karşı çıkıyorsun. Yakında öğrenirsin neler neler var'. Dosyada gizlilik var. Erdoğan bu işin esas bileni. Yargının üzerinde ciddi bir vesayet ve çok ciddi siyasi operasyon olduğu çok açık."