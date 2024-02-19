CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bugün CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

CHP Parti Meclisi'nin (PM) 10 Ocak'ta aldığı kararla Hatay'ın mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için yeniden aday gösterilmişti. Savaş, adaylığı açıklandıktan sonra 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hataylılar tarafından protesto edilmişti. Adaylığıyla ilgili tartışmalar başlayan Savaş'ın ismi, CHP'nin dün Ankara'da düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı'nda okunmadı. Bu da Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirilebileceği yorumlarına neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı bir televizyon programında Lütfü savaş ile ilgili soru üzerine, "Cumartesi günü gece anket geldi. Lütfü Bey'i aradık. Lütfü Bey'e ulaşamadık. Pazar sabahı arkadaşlarımız görüştü, görüşemedik. Bugün sabah birazdan Sayın Lütfü Savaş'la da oturup konuşacağım. Elimizdeki anketi Lütfü Bey'le de paylaşacağım. O anket şunu söylüyor. Bizim Hatay'da Lüftü Bey'in de desteğiyle Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. O yüzden Lütfü Beyle de anketi değerlendirirerek, diğer partilerle de değerlendirerek... Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programın ardından bugün CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Saat 10.40'ta başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de bulundu. Lütfü Savaş görüşmenin ardından açıklama yapmadan Genel Merkez'den ayrıldı.

FOTOĞRAF: ARŞİV