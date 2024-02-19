CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hatay ittifakına ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığıyla ilgili, "Anket, Lütfü Bey'in desteği ve onayıyla bir alternatif geliştirdiğimiz zaman seçimi alacağımızı gösteriyor. O yüzden Lütfü Bey ile de anketi değerlendirerek, diğer partilerle de değerlendirerek bir Hatay ittifakına ihtiyaç var." dedi.
Özel, Now Tv'de katıldığı canlı yayında, soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.
CHP tarafından tekrar aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığından vazgeçilip geçilmediğine yönelik soru üzerine Özel, şunları söyledi:
"Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Bazı yerde bir, bazı yerde iki anket yaptık, Hatay'da beş anket yaptık. 'Çok anket yaptık, Lütfü Savaş'ı aşan bir alternatif geliştiremedik' dedim. Adana ve Mersin adaylarını belirlerken, Hatay'ı atamamak zafiyet yaratacaktı, atadık. Ölçmelere devam ettik, Hatay'a gittiğimde 'Vatandaşın sesini duyduk' dedim. 'Yeni anketler yapacağız' dedim. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anket yaptık. Cumartesi günü gece anket geldi. Lütfü Bey'i aradık, ulaşamadık. Dün sabah görüşemedik. Bugün birazdan Sayın Lütfü Savaş ile konuşacağım, elimdeki anketi Lütfü Bey ile paylaşacağım."
"Hatay ittifakı için üzerimize düşeni yerine getireceğiz"
Özel, bu ankette hangi sonuca ulaşıldığı sorusunu, şöyle yanıtladı:
"Anket, Lütfü Bey'in desteği ve onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz zaman seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. O yüzden Lütfü Bey ile de anketi değerlendirerek, diğer partilerle de değerlendirerek bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Hatay ittifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Cumhur İttifakı adayının şans yakalamamasının yolu bir Hatay ittifakı kurmak. Biz Hatay ittifakı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunun için de 36 saat var önümüzde. Bu sürede Hatay'daki soruna en doğru cevabı vereceğim."
"Hatasıyla sevabıyla benim listem"
Özel, "Parti içi muhalefet ve aday gösterilmeyenler arasında 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu bekleyenlerin olduğu" şeklindeki değerlendirme üzerine, şunları kaydetti:
"1 Nisan gününü bekleyen, 'CHP başarısız olsun da bilmem ne yapalım' diyenler çok beklerler. Çünkü çok kararlı, çok yürekli, çok azimli ve çok partili bir grup var orada. Ben onlara güveniyorum, öbürlerinden ne korkacağım. 'CHP başarısız olsun da parti içi iktidarı devralalım' diyen bir grup muhteris varsa eğer, bu partiyi bırakacaksam bana yazıklar olsun."
Belirlenen adaylar için "hatasıyla sevabıyla benim listem" ifadelerini kullanan Özel, "Bütün günahı üstleniyorum." dedi.
Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik son günlerdeki eleştirilerinin anımsatılması üzerine, "Canı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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