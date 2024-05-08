CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise müdürüne başsağlığı diledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise müdürüne başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul\'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise müdürüne başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

08.05.2024 13:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise müdürüne başsağlığı diledi - Son Dakika

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