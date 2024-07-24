CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlığımızı dünyaya tescil ettiren diplomatik zaferimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde Lozan kahramanımız, 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.