Özgür Özel'den Özarslan'ın "Aileme Hakaret Etti" İddiasına Yanıt: Yalan Söylüyor

09.02.2026 00:08  Güncelleme: 10:06
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın hakaret iddialarını reddeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan'ın yalan söylediğini öne sürdü ve istifanın ardındaki gerçekleri açıkladı.

(ANKARA) - CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in kendisine ve ailesine hakaret ettiği iddiasına Özel'den net yanıt geldi. İddiaları reddeden Özel, Özarslan'ın yalan söylediğini belirtti.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, "Özgür Özel'in kendisine ve ailesine hakaret ettiği" yönündeki iddialarına ilişkin Halk TV  yazarı İsmail Saymaz'a açıklama yapan Özgür Özel, "Aileye yönelik en ufak bir hakaretim olmadı" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu 'Sansürsüz' programına bağlanan Saymaz'ın aktardığına göre CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Yalan atıyor, yani diyor ki 'Aileme, anneme, babama küfretti' falan diyor, böyle bir şey yok. Benim ona söylediğim söz şu: 'Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun' dedim. Aileye hiçbir şey yok, asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de evlatlarını da ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim"

Özarslan'ın CNN Türk yayınında 'kendisine edilen küfürler sebebiyle istifa ettiğini' öne sürmesine ilişkin ise Özgür Özel; Keçiören Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçeceğinin daha önceden ortaya çıktığını belirterek, şunları aktardı:

"Zaten çarşamba gününe rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi. Yakınlarından çok yakın olduğu için Adnan Bey, bana dedi ki GGenel Başkanım şu ana kadar yüzde 99 diyordum, yüzde 100 oldu, gitti bu' dedi."

Saymaz; Özgür Özel'in, Mesut Özarslan hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin de konuştuğunu ifade etti. Saymaz'ın aktardığına göre CHP Lideri Özel, Özarslan'ın kendisine "Benim alnım açık" dediğini belirtti.

Kaynak: ANKA

