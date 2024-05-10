CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Müzakere etmek görevimiz, mücadele edeceğiz - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Müzakere etmek görevimiz, mücadele edeceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkenin sorunlarını çözmek için müzakere etmenin kendi görevi olduğunu ama müzakere ile sonuç alınamazsa mücadele edeceklerini söyledi. Yurt gezilerine devam eden Özel, vatandaşlara seslenerek, normalleşme için müzakere etmek gerektiğini belirtti ve sokakların kendilerine ait olduğunu vurguladı.

10.05.2024 19:08
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkenin sorunlarını çözmek için müzakere etmenin kendi görevi olduğunu ama müzakere ile sonuç alınamazsa mücadele edeceklerini söyledi.

Yurt gezilerine devam eden CHP lideri Özgür Özel, Uşak'ta vatandaşlara seslendi. Ülkenin sorunlarını çözmek için müzakere ettiklerini anlatan Özel, müzakere ile sonuç alınamazsa mücadele edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalleşme diyoruz yumuşama falan değil normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali, emekli maaşı düşükse gelin arttıralım demek, asgari ücrete zam yapalım demek, staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim demek emekli astsubayın uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim bunları elbette yapacağım. Ama müzakere ile sonuç almıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir meydanlar bizimdir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Müzakere etmek görevimiz, mücadele edeceğiz
Kaynak: ANKA

Özgür Öz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Müzakere etmek görevimiz, mücadele edeceğiz - Son Dakika

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