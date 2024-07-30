CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Paris'te Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde çok çekişmeli bir final mücadelesinin ardından gümüş madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."