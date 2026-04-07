CHP Lideri Özel'den Polis Çalışma Saatlerinde Reform Çağrısı ve Siyasi Eleştiriler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, polisin çalışma saatlerinde reform yapılmasını istedi. Özel, 'Polisin 12-24 ve 12-36 çalışma saati bitmeli. Fazla mesai ödemeli bir sisteme geçilmeli' dedi. Ayrıca, gece mesaisinin sekiz saati geçmemesi, sendikal haklar tanınması, mülakatın kaldırılarak liyakate dayalı sistem getirilmesi ve lojman ile kreş hakkı gibi sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, konuşmasında Bursa'daki siyasi gelişmeleri eleştirerek, 31 Mart yerel seçim zaferinin yıl dönümünün zehirlenmeye çalışıldığını ve Mustafa Bozbey'e yönelik haysiyet suikastı yapıldığını iddia etti. CHP'li belediye başkanlarının zor koşullara rağmen çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de iktidarın tehdit gördüğü kişilerin tutuklandığını söyleyen Özel, 'Türkiye'yi açık cezaevine çevirdiler' ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, gazeteciler ve sendikacılar gibi isimlerin tutuklu olduğunu örnek gösterdi.

Ekonomik konulara da değinen Özel, çiftçilere uygulanan haciz işlemlerinin durdurulması, uygun kredi imkanları sağlanması ve asgari ücret ile emekli maaşlarının artırılması gerektiğini savundu. Ayrıca, ara seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu konuda adımlar atacaklarını ifade etti.