CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın Ailesini Aradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

CHP lideri Özel, Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalandıktan sonra uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesini telefonla aradı. Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Özel, pilotun şehadeti nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.