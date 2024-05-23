CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Erimiz Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

23.05.2024 08:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Erimiz Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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