CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Halkların Demokratik Partisi'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim. Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, Demirtaş ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş bugün yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Özel'in mesajı şöyle:
"Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim. Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, Demirtaş ailesine başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın babasının vefatını üzüntüyle karşıladı - Son Dakika