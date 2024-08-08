CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak\'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için başsağlığı diledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Şırnak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Şırnak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
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