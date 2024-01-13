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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingin iptal edildiğini duyurdu. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını ve mitingin iptal edildiğini kamuoyuna duyurdu. Detaylı açıklamanın Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan\'da yapılacak mitingi iptal etti
13.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:57
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingin iptal edildiğini bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."

Kaynak: AA
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Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

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