CHP Genel Merkezi'nde Polis Müdahalesinin İzleri Siliniyor

25.05.2026 17:43  Güncelleme: 19:00
CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinde oluşan tahribatın giderilmesi için temizlik ve tamirat çalışmaları devam ediyor. Kesilen demirler kaynak yapılırken, odaların isimlikleri söküldü.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi esnasında meydana gelen tahribat nedeniyle binada tamirat ve temizlik işlemleri sürüyor. Polisin içeri girmek için kestiği bahçe demirleri onarılırken, Genel Başkan Yardımcılarının odalarının girişinde bulunan isimlikler söküldü.

İstinafın CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı vermesinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebinin ardından, çevik kuvvet ekipleri dün otopark girişindeki zincirleri ardından da demir kapıyı kırarak içeri girmişti.

Parti Genel Merkezi'nin içine gaz sıkan ve içerde bulunan partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü atan polisin müdahalesinin ardından binada meydana gelen tahribatın izleri hala görülebiliyor.

Sıkılan gaz nedeniyle dün dumanla kaplanan Parti Genel Merkezi'nin içinde biber gazının etkisi de hala hissediliyor. Polisin kullandığı gaz kapsüllerinin izleri hala duvarlarda görülüyor.

KESİLEN DEMİRLERE KAYNAK YAPILDI

Oluşan tahribatın giderilmesi için parti çalışanlarının dün akşam başladığı temizlik ve tamirat işlemleri hala devam ediyor. Temizlik ve tamirat işlemleri dışında sakin olan Genel Merkez'in bahçesinde ve içerisinde yapılan çalışmalar sonucu hasar, büyük oranda giderildi.

Polislerin Genel Merkez binasına girmek için kestiği bahçe demirleri kaynak yapılarak tamir edilirken, parti binasının duvarlarına, tutuklu belediye başkanları ve CHP'lilerin isimlerinin de yer aldığı dün yazılan sloganlar silindi.

Binaya dün yapılan müdahale sırasında sürgülü demir otopark kapısının AFAD ve polis ekiplerince kırıldığı anlar, kamuoyunda geniş yer almıştı. Bu kapının yerine akordiyon bariyer yerleştirildi, dün kırılan demir kapının parçalarının da bahçede bulunduğu görüldü.

İSİMLİKLER SÖKÜLDÜ, HAZIRLIKLAR BAYRAMA YETİŞECEK

39'uncu Olağan Kurultay'ın ardından seçilen Genel Başkan Yardımcılarının odalarının girişinde bulunan isimlikler de söküldü, odaların büyük oranda boşaltıldığı görüldü.

İşlemlerin, istinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e geleceği güne kadar yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

