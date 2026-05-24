CHP Genel Merkezi Tahliye Süreci

24.05.2026 12:10
Ankara'da polis, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için müzakerelere başladı, gerginlik sürüyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekipleri, CHP yönetimi ile müzakere girişimlerinde bulunuyor. Emniyet güçlerinin genel merkez önündeki bekleyişi sürüyor.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

Partililer arasında gerginliğin sürdüğü genel merkez önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

"Yine denerlerse yine püskürtürüz"

Genel merkez bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Murat Emir, "Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'Baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz.' dedik. Ancak bu sürece uymayıp, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla, meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz." diye konuştu.

Hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Emir, şunları kaydetti:

"Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım, bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP'nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:44:59.
